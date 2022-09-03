700 ألف شجرة وأرباح تحكي القصة.. مهرجان "القرمزي" يتهيّأ في الباحة

وفي كل عام تشهد منطقة الباحة انطلاق فعاليات مهرجان الرمان الذي كانت أولى بداياته قبل إحدى عشرة سنة؛ حيث أسهم بدور فعال في تسويق المنتج ومساعدة الشباب والفتيات في الاهتمام بالزراعة وبيع منتجاتهم في المهرجان أو على الطريق العام، إلى جانب التسويق بالوسائل الحديثة من خلال المتاجر الإلكترونية التي أصبحت تستهوي أبناء الوطن من الشباب، بعد أن وجدوا فيها مصدر دخل وتسويق متميز، لتواكب بذلك التطور الذي تشهده البلاد في شتى المجالات.