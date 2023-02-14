دوريات "الغطاء النباتي" تستردّ كميات من الحطب المحلي بالجله وتبراك

سعد الراشد: استردّت دوريات المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، كميات من الحطب المحلي، فيما يتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وتفصيلًا قال المركز: "استمرارًا لعمليات المراقبة التفتيشية والميدانية للمفتشين والمختصين بإدارة تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة الرياض، وتحديدًا في مركز الجله وتبراك التابع لمحافظة القويعية، وبالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، تمت استعادة 19,79 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي.
ويجري تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا للائحة التنفيذية لمخالفات الاحتطاب".
يشار إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار جهود المركز لمكافحة الاحتطاب عبر تنفيذ جولات تفتيشية للدوريات التابعة؛ للرقابة على الغطاء النباتي وحمايته وتنمية مواقعه المتدهورة، وذلك من خلال منع قطع الأشجار البرية المحلية، والكشف عن المخالفات والتعديات في مدن المملكة ومحافظاتها.