دوريات "الغطاء النباتي" تستردّ كميات من الحطب المحلي بالجله وتبراك

وتفصيلًا قال المركز: "استمرارًا لعمليات المراقبة التفتيشية والميدانية للمفتشين والمختصين بإدارة تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة الرياض، وتحديدًا في مركز الجله وتبراك التابع لمحافظة القويعية، وبالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، تمت استعادة 19,79 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي.