الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ترصد 112 إعلانًا مخالفًا وتلغي تراخيص مواطنين مكّنوا مقيمين من ممارسة نشاط الإعلان

في إطار جهودها لتنظيم سوق الإعلانات، ومن خلال متابعتها المتواصلة لمنصات التواصل الاجتماعي، رصدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع 112 إعلانًا مخالفًا لـ98 فردًا مارسوا نشاط "تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي" دون الحصول على ترخيص "موثوق".