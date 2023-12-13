246 مليون ريال قيمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم باليوم الأول لمؤتمر سوق العمل

كما يأتي من بين الاتفاقيات المتعلقة بقطاع الطيران التي تم توقيعها، مذكرة تفاهم بين صندوق تنمية الموارد البشرية، الشريك الاستراتيجي للمؤتمر الدولي لسوق العمل، وشركة "طيران الرياض"، والتي تنص على توفير الموارد والخبرة اللازمة لإنشاء برنامج تدريبي لموظفي طيران الرياض، مع تركيز خاص على تمكين المرأة، كما أعلنت شركة "مطارات الرياض" توقيع مذكرة تفاهم مع معهد (ROI) للاستثمار، تنص على تنظيم المعهد لعدد من البرامج التدريبية والاستشارية لصالح مطارات الرياض؛ بهدف مساعدتها على تقييم أداء مشاريعها وبرامجها المختلفة.