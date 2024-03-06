"المحتوى المحلي" توقّع 4 اتفاقيات تعاون مع مجموعة من الشركات الوطنية

وأكّد الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن هذه الاتفاقيات سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على الاقتصاد الوطني، بما يشمل زيادة نسبة المحتوى المحلي بعناصره كافة، وتعزيز القوى الوطنية العاملة، من خلال تفعيل أوجه التعاون المتضمنة مشاركة أفضل الممارسات والخبرات من قبل أطراف الاتفاقيات، وتطوير الموردين المحليين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطوير استراتيجية شاملة للمحتوى المحلي في أعمال هذه الشركات بما يتلاءم مع المستهدفات الوطنية الاستراتيجية لتنمية المحتوى المحلي ورؤية المملكة 2030.