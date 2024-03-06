"المحتوى المحلي" توقّع 4 اتفاقيات تعاون مع مجموعة من الشركات الوطنية

وقّعت هيئةُ المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية 4 اتفاقيات تعاون مع مجموعة من الشركات الوطنية الرائدة في قطاعات الصناعة والتأمين والأدوية والبناء والتشييد؛ وذلك لتنمية وتطوير المحتوى المحلي بجميع مكوناته.
وتمّ توقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة الفنار، واتفاقية تعاون مع شركة بوبا العربية، وأيضًا اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو"، وكذلك اتفاقية تعاون مع شركة المباني مقاولون عامون.
وأكّد الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن هذه الاتفاقيات سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على الاقتصاد الوطني، بما يشمل زيادة نسبة المحتوى المحلي بعناصره كافة، وتعزيز القوى الوطنية العاملة، من خلال تفعيل أوجه التعاون المتضمنة مشاركة أفضل الممارسات والخبرات من قبل أطراف الاتفاقيات، وتطوير الموردين المحليين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطوير استراتيجية شاملة للمحتوى المحلي في أعمال هذه الشركات بما يتلاءم مع المستهدفات الوطنية الاستراتيجية لتنمية المحتوى المحلي ورؤية المملكة 2030.
يذكر أنّ الهيئة تسعى نحو تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تنمية المحتوى المحلي، عبر بناء الشراكات الفاعلة، ووضع المحفزات والبرامج التي تسهم في تحقيق ذلك؛ للوصول إلى اقتصاد قوي ومستدام.