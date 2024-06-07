بالفيديو.. مشاريع طلابية مميزة في المعرض السنوي لكلية الهندسة بجامعة دار العلوم

ونوّهت بجهود الطلاب والطالبات في مشاريعهم التي من الممكن تنفيذها، مثلاً مشروع تطوير حي البجيري، حيث اقترحت طالبة أن يكون هناك متجرٌ للهدايا ومكانٌ للتسوّق ذي مردودٍ اقتصادي ومشاريع أخرى؛ مثل النشاط التجاري في منطقة المعيقلية في بيع العطور والقهوة.