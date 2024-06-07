بالفيديو.. مشاريع طلابية مميزة في المعرض السنوي لكلية الهندسة بجامعة دار العلوم
نظّمت كلية الهندسة والتصاميم المعمارية بجامعة دار العلوم بالرياض، أمس الخميس، المعرض السنوي للكلية، بحضور نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار د. محمد بن أحمد السديري؛ ونائب رئيس جامعة دار العلوم د. هدى العميل؛ وعميد كلية الهندسة والتصميم الرقمي الدكتورة نورة البادي.
ويهدف المعرض إلى ربط التعليم والممارسة في مجال العمارة والتصميم، وبناء جسور التواصل بين الطلاب وخريجي الكلية وسوق العمل بشكلٍ مهني، وتوفير فرص وظيفية للخريجين.
من ناحيته، أوضح د. مصطفى رمضان؛ رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة والتصميم الرقمي بالجامعة، لـ "سبق"، أن المعرض يهدف إلى عرض مشاريع الطلاب وخريجي الكلية من أقسام: الهندسة المعمارية، وقسم التصميم الداخلي، وقسم الجرافيك.
وقال: المعرض يهدف أساساً إلى ربط الطلاب بسوق العمل، وإبراز أعمال الطلاب بشكلٍ واضحٍ أمام جميع المكاتب الهندسية والشركات.
وأضاف "د. رمضان": الكلية تسعى جاهدة لأن يكون هناك تنسيقٌ مع جميع المكاتب الهندسية والقطاعات الهندسية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة.
من جهتها، تحدثت الدكتورة هبة منصور؛ رئيس قسم التصميم الداخلي بالكلية، لـ "سبق"، عن شمولية المعرض كل المشاريع الطلابية خلال العام الدراسي بمَن فيهم طلاب الدراسات العليا الذين يشاركون فيه لأول مرة هذا العام.
ونوّهت بجهود الطلاب والطالبات في مشاريعهم التي من الممكن تنفيذها، مثلاً مشروع تطوير حي البجيري، حيث اقترحت طالبة أن يكون هناك متجرٌ للهدايا ومكانٌ للتسوّق ذي مردودٍ اقتصادي ومشاريع أخرى؛ مثل النشاط التجاري في منطقة المعيقلية في بيع العطور والقهوة.
وتطرّقت إلى مشاريع طلاب البكالوريوس سواء في المجال التجاري، أو مجال النشاط الصحي، أو النشاط الثقافي.
من جانبها، استعرضت طالبة الماجستير في قسم التصميم الداخلي، المهندسة ريهام العواد؛ مشروعها وهو ابتكارٌ لتحويل مقر الزوّار بحي طريف في الدرعية، مقر سياحي، إلى محل تجاري.
بدوره، أوضح طالب الماجستير في الكلية المهندس سعد القحطاني؛ مشروعه حول تصميم يهدف إلى تطوير مركز حي المصيف، وقال إنه يهدف من خلاله لإعادة تطوير مركز حي المصيف؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في إنشاء مجتمع حيوي وكذلك أنسنة المدن.
وفي سياقٍ متصلٍ، استعرضت الطالبة أبرار الحارثي؛ من قسم التصميم الداخلي فكرة مشروعها محل "فيراري ستور".