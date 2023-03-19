العثيم يُشيد بجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير منظومة العمل الاجتماعي تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030

وقال العثيم إن التوقيع على مذكرات التفاهم والتعاون المشترك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ يأتي في إطار الدور الذي تقوم به مؤسسة العثيم الخيرية في مجال برامج المسؤولية الاجتماعية والاهتمام بالعمل العمل الخيري، وتقديم البرامج والمشروعات الهادفة، ودعم المبادرات الرائدة في كل المجالات؛ تحقيقًا للتكامل والتنسيق بين الجهات والمؤسسات المختلفة، ودعمًا للتنمية الاجتماعية في وطننا الغالي؛ وذلك تعزيزًا لرسالتها نحو الوطن وأبنائه، تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظهما الله.