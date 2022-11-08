"محافظ الأحساء" يشهد توقيع 12 اتفاقية تدريب وتوظيف بملتقى المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية

انطلقت أعمال الملتقى السنوي لمنشآت المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية، برعاية الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود محافظ الأحساء، والذي تنظمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمركز الوطني للشراكات الاستراتيجية.
ويقام الملتقى في المعهد الوطني للتدريب الصناعي "NITI" بالأحساء، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.
ونوّه محافظ الأحساء خلال كلمته التي ألقاها في افتتاحه للملتقى، بأن قطاع التعليم والتدريب من الأولويات التي يحرص عليها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- والاهتمام بها وتطويرها ومتابعتها من خلال بناء القدرات البشرية وتنميتها.
وأضاف الأمير سعود بن طلال بن بدر، أن البرامج التي تقدّمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني -متمثلة في شركة كليات التميز والمركز الوطني للشراكات الاستراتيجية والمعاهد والأكاديميات- تُواكِب اليوم التخصصات النوعية والحديثة بشراكة استراتيجية مع العديد من الشركات التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
بدوره أشار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، في كلمته، بحرص المؤسسة على إشراك قطاع الأعمال في منظومة برامجها التدريبية؛ لضمان جودة التدريب بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل.
وأضاف الفهيد أن ما تشهده المملكة من طفرة كبيرة في مشاريعها العملاقة في جميع أنحاء المملكة؛ أوجدت أهمية بالغة لتمكين العنصر البشري برؤية طموحة يقودها سمو ولي العهد حفظه الله؛ إيمانًا من القيادة الحكيمة بأهمية تأهيل الكوادر الوطنية من خلال تنمية القدرات البشرية بتدريب نوعي في تخصصات حديثة تُواكب هذه التطلعات، ولقد استطاعت المؤسسة -من خلال المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية- تطوير الشراكات الاستراتيجية وإنشاء الأكاديميات والمعاهد المتخصصة في مختلف مناطق المملكة، والتي تقدم نموذجًا فريدًا من نوعه؛ هو التدريب المبتدئ بالتوظيف.
وشهد الأمير سعود بن طلال بن بدر، بحضور محافظ التدريب التقني، توقيع عدد 12 اتفاقية لإنشاء أكاديميات متخصصة، وتدريب مرتبط بتوظيف الكوادر الوطنية في تخصصات نوعية يتطلبها سوق العمل.
والْتقى محافظ الأحساء على هامش ملتقى منشآت المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية، أول دفعة نسائية في تخصص سلامة الإنشاءات على مستوى المملكة العربية السعودية في المعهد الوطني للتدريب الصناعي، بدعم من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وشركة أرامكو السعودية.
ويستمر الملتقى على مدى يومين بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وعدد من المسؤولين الحكوميين يتشاركون المعلومات والخبرات وأحدث المستجدات والتجارب وأفضل الممارسات التي تسهم في جودة التدريب والتشغيل، وسيناقش مجموعة من المحاور من خلال 9 جلسات نقاش وورش عمل.