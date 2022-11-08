"محافظ الأحساء" يشهد توقيع 12 اتفاقية تدريب وتوظيف بملتقى المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية

وأضاف الفهيد أن ما تشهده المملكة من طفرة كبيرة في مشاريعها العملاقة في جميع أنحاء المملكة؛ أوجدت أهمية بالغة لتمكين العنصر البشري برؤية طموحة يقودها سمو ولي العهد حفظه الله؛ إيمانًا من القيادة الحكيمة بأهمية تأهيل الكوادر الوطنية من خلال تنمية القدرات البشرية بتدريب نوعي في تخصصات حديثة تُواكب هذه التطلعات، ولقد استطاعت المؤسسة -من خلال المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية- تطوير الشراكات الاستراتيجية وإنشاء الأكاديميات والمعاهد المتخصصة في مختلف مناطق المملكة، والتي تقدم نموذجًا فريدًا من نوعه؛ هو التدريب المبتدئ بالتوظيف.