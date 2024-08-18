في أول أيام الدراسة.. انتظام أكثر من 389 ألف طالب وطالبة بمدارس جازان

استقبلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم، أكثر من 389 ألف طالب وطالبة، في 20601 مدرسة من مختلف المراحل التعليمية، في أول أيام الفصل الدراسي الأول لعام 1446هـ.