في أول أيام الدراسة.. انتظام أكثر من 389 ألف طالب وطالبة بمدارس جازان

استقبلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم، أكثر من 389 ألف طالب وطالبة، في 20601 مدرسة من مختلف المراحل التعليمية، في أول أيام الفصل الدراسي الأول لعام 1446هـ.
وتابع المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي؛ ميدانياً مراحل سير العملية التعليمية، والانطلاقة الجادة للعام الدراسي الجديد، مؤكداً أهمية تنفيذ مدارس المنطقة خطة المدرسة التعليمية ومشاركتها مع الأسرة، والتي تهتم بتعزيز ودعم العلاقات الإيجابية بين المدرسة والأسرة ترسيخاً للشراكة الحقيقية، وتحقيقاً للأدوار التبادلية المشتركة الداعمة للعملية التعليمية، ورغبة في رفع مستوى الوعي تجاه هذه الأدوار.
وبيّن "عقدي"؛ أن أسبوع التهيئة يضيف دوراً مهماً في تعزيز شراكة الأسرة مع المدرسة ودعم العملية التعليمية، حيث تقوم المدرسة بإطلاع أولياء الأمور على أهداف العملية التعليمية وتوضيح أولوياتها والموضوعات الدراسية واللوائح والتنظيمات المدرسية والأنشطة والفعاليات والمناسبات التي تعنى المدرسة بتنفيذها؛ تحقيقاً لتحسين مخرجات التعلم، وتقديم فرص متنوّعة لهم للمشاركة في الأنشطة المدرسية وتحفيزهم للمشاركة في تعزيز القيم وأنماط السلوك الإيجابية لدى أبنائهم.