أموالٌ طائلة ومدربون مجهولون.. "الدورات التدريبية تحت المجهر".. تفاصيل يكشفها مختص

تفصيلاً، أكّد الخبير والمستشار التعليمي الدكتور محمد العامري، أن التدريب مهمة سامية هدفها إكساب المعارف والمهارات والاتجاهات للمستفيدين، وهي عملية تسهم في رفع مستوى الإنتاجية بفعالية وكفاءة، مشيراً إلى أن التدريب الفعال يعتمد على عمليات تحديد وتحليل للاحتياجات التدريبية التي ينبغي أن يقوم بها أخصائي التدريب، ومن ثم يحدّد ما البرنامج المناسب لسد الاحتياجات التدريبية؟ ومَن هو المدرب والمتدرّب المناسب؟ وما ضوابط التدريب المناسبة؟