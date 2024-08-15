القيادة تهنئ رئيسة جمهورية الهند بذكرى يوم الاستقلال لبلادها

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لمورمو بهذه المناسبة، وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق المزيد من التقدم والازدهار.