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القيادة تهنئ رئيسة جمهورية الهند بذكرى يوم الاستقلال لبلادها

أعربت عن التمنيات لها بالسعادة وللشعب الصديق اطراد التقدم
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لمورمو بهذه المناسبة، وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
دروبادي مورمو
جمهورية الهند

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