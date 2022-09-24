"العجمي": جهود المملكة في الحرب الروسية الأوكرانية تكللت بالنجاح في إطلاق سراح وتبادل الأسرى

وأشاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالدور المتنامي لمنظمة شنغهاي في الشؤون الدولية، وأعرب عن استعداد المملكة للمشاركة في أنشطتها بشكل فعال.أن ما تقوم به المملكة من دور إيجابي في وقف الحرب أكسبها أهمية كبيرة فنسبة للثقة التي تتمتع بها المملكة في حل كثير من القضايا العالمية ولما تتميز به من سياسة خارجية قائمة على المبادئ والأسس التي تحفظ حق الجميع جعلها محورًا هامًا جدًا من المحاور التي يرتكز عليها، وهذا كله نتاج طبيعي للسياسات والتوجيهات الصادرة من الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن سياسة المملكة ومدى ما تلعبه من أدوار إيجابية في كثير من القضايا العالمية.