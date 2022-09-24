"العجمي": جهود المملكة في الحرب الروسية الأوكرانية تكللت بالنجاح في إطلاق سراح وتبادل الأسرى

قال الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي الدكتور فهيد بن سالم العجمي، إن المملكة العربية السعودية تعمل منذ تأسيسها على نشر المحبة والسلام والعمل على توطيد أواصرها داخل المجتمعات المختلفة، وبذل كل ما يمكن من أجل نشر ثقافة السلم في المناطق التي تشهد توترات بمختلف مسمياتها فقادة هذه البلاد -حفظهم الله- يعملون من أجل السلم العالمي.
وأشار بأن ما تقوم به المملكة من جهود واضحة للعيان في الحرب الروسية الأوكرانية والتي تكللت بالنجاح في إطلاق سراح وتبادل أسرى من مختلف الجنسيات كان لصاحب السمو الملكي ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الدور الفعال فيها، ومن ثم تم استقبالهم في المملكة.
وتماشيًا مع هذه الجهود ما زالت المملكة تقوم بالمساعي لحل هذه الأزمة، فقد أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد بلاده لبذل المساعي كافة ودعم الجهود الرامية للوصول إلى حلّ سياسي للأزمة بين موسكو وكييف.
وأشاد الرئيس الروسي بوتين بتلك المساهمات الفعالة والمتميزة في إنجاح عملية تبادل الأسرى؛ مما دعاه بالتوجيه بانضمام المملكة إلى منظمة شنغهاي للتعاون بصفة شريك حوار، مؤكداً: "تطلّع الأعضاء لمساهمة المملكة الفاعلة في أعمال المنظمة".
وأشاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالدور المتنامي لمنظمة شنغهاي في الشؤون الدولية، وأعرب عن استعداد المملكة للمشاركة في أنشطتها بشكل فعال.أن ما تقوم به المملكة من دور إيجابي في وقف الحرب أكسبها أهمية كبيرة فنسبة للثقة التي تتمتع بها المملكة في حل كثير من القضايا العالمية ولما تتميز به من سياسة خارجية قائمة على المبادئ والأسس التي تحفظ حق الجميع جعلها محورًا هامًا جدًا من المحاور التي يرتكز عليها، وهذا كله نتاج طبيعي للسياسات والتوجيهات الصادرة من الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن سياسة المملكة ومدى ما تلعبه من أدوار إيجابية في كثير من القضايا العالمية.
فالمصالحة القطرية ومدى حكمة الأمير محمد بن سلمان في رأب الصدع وإنهاء تلك الخلافات وعودة العلاقات.. والمجهودات التي تبذل في حرب اليمن حتى يتم إنهاؤها وفق مقترحات المملكة والعودة باليمن إلى التقدم والرخاء.. وكذلك مجهوداته في القضية الفلسطينية حتى تنعم فلسطين بالأمن في ظل دولة كاملة الأركان . كذلك متابعته للخلافات الليبية وتوجيهاته المستمرة خلال مقابلاته مع المسؤولين الليبيين.
إن سياسية المملكة مبنية على أسس وأركان ثابتة وفق المواثيق الدولية التي تحدد ذلك؛ لهذا تجدها حريصة على العمل وفق المواثيق الدولية التي تنظم ذلك.