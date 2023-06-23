قائد قوات الطوارئ الخاصة: لدينا قوات مدربة وجاهزة لأمن وسلامة الحج والحجاج

‏وتابع: "هناك خطة تنظيمية أثناء تنقل الحجاج تشارك في منظومة أمنية متكاملة مع كل الجهات لإدارة وتنظيم الحشود، وتوجد حول المسجد النبوي الشريف في المدينة، والبقية في مكة في الجهة الجنوبية من المسجد الحرام والطرق المؤدية إلى الساحة الجنوبية، ومحطات النقل العام، وأيضًا هناك وحدة خاصة لحماية ملوك ورؤساء الدول من مقر إقامتهم إلى الحرم والعودة إلى مقر الإقامة في المشاعر المقدسة، وتشارك مع وزارة الداخلية وكل القطاعات في الطوق الأمني في يوم التروية توجد القوات وفق مهامها الأمنية والتنظيمية وأيضًا أثناء التصعيد إلى عرفة توجد في مسجد نمرة وساحاته وطرقه وتأمين المسجد وجبل الرحمة وما حولها من ساحات وطرق تؤدي إليه".