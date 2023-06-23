"الغامدي": "سدايا" تسخّر منظومة الذكاء الاصطناعي لتسهيل إجراءات الحجاج

وأشار إلى أن "سدايا" عملت من خلال مركز المعلومات الوطني على التجهيز التقني والدعم الفني لـ 15 منفذاً في المملكة العربية السعودية ومواقع الفرز ومراكز الضبط الأمني من خلال توفير الأنظمة والخدمات والمنتجات التقنية ورفع مستوى التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى، مثل: وزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة بما يضمن توفير بيانات الحاج قبل قدومه إلى المنافذ الحدودية لتقليل الوقت المستغرق لتسجيل عبوره إلى داخل المملكة، ناهيك عن تقديم الدعم الفني اللازم من قِبل كفاءات "سدايا" على مدار الساعة من أجل استقبال ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءاتهم سواءً عن طريق مبادرة طريق مكة في مطارات الدول المستفيدة من المبادرة أو داخل المملكة عبر خدمات ومنتجات تسهم في وصول ضيوف الرحمن وتسهيل أداء مناسك حجهم بكل سهولة واطمئنان حتى يؤدوا نسكهم على أكمل وجه بإذن الله.