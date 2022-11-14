نجاح مهرجان الإذاعة والتلفزيون وأزمة الدراما.. "عسيري": لا أكاديميات تمثيل بالمملكة!

يشار إلى أن فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ22 تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، الذي عُقد للمرة الأولى خارج بلد المقر "تونس"؛ قد اختتمت السبت، بعد أن استمرت أربعة أيام؛ حيث شهد جدول أعماله أكثر من 30 ورشة عمل وجلسة، نوقشت فيها جميع الموضوعات المتعلقة بالإنتاج التلفزيوني والإذاعي، والإعلام الرياضي والنجومية، إضافة لمشاركة المرأة ودورها في السينما، وقضاياها عبر التاريخ، وورش عمل تتمحور حول صناعة الأفلام والعمل الإعلامي المستقل، وغيرها من الموضوعات، كما عُقد بالتزامن مع المهرجان معرض مستقبل الإعلام، بحضور أكثر من 15 ألف مشارك، وألف إعلامي من مختلف دول العالم، و200 شركة إنتاج، يمثلون أهم المنظمات والهيئات الإعلامية الإقليمية والدولية.