فرص عقارية بالرياض.. "السعدون" تعلن عن إقامة مزاد "جوهرة بوليفارد"

تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية وبقرار من محكمة التنفيذ بالرياض، تقيم شركة السعدون مزاد "جوهرة بوليفارد" يوم الثلاثاء 31/ 1/ 2023م الساعة الرابعة عصرًا بفندق "هوليداي إن الازدهار"؛ حيث يحتوي المزاد على فرص عقارية متنوعة "سكنية وتجارية" بالرياض.
ويطرح المزاد فرصًا ذات طابع سكني وتجاري بأحياء: (حطين، والملقا، والنخيل، والنرجس)، وفرصًا عقارية لعشاق الكمباوند، وأرضًا سكنية على مساحة 4968م2 بحي حطين، وفرصًا عقارية متنوعة.
يشار إلى أنه يمكن الاستفسار عن المزاد، والحصول على مزيد من التفاصيل عبر الاتصال على: (0555259495)، و(920003852).