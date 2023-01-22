فرص عقارية بالرياض.. "السعدون" تعلن عن إقامة مزاد "جوهرة بوليفارد"

ويطرح المزاد فرصًا ذات طابع سكني وتجاري بأحياء: (حطين، والملقا، والنخيل، والنرجس)، وفرصًا عقارية لعشاق الكمباوند، وأرضًا سكنية على مساحة 4968م2 بحي حطين، وفرصًا عقارية متنوعة.