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فرص عقارية بالرياض.. "السعدون" تعلن عن إقامة مزاد "جوهرة بوليفارد"

سكنية وتجارية بأحياء حطين والملقا والنخيل والنرجس.. "أرض وكومباوند"
فرص عقارية بالرياض.. "السعدون" تعلن عن إقامة مزاد "جوهرة بوليفارد"
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سبق

تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية وبقرار من محكمة التنفيذ بالرياض، تقيم شركة السعدون مزاد "جوهرة بوليفارد" يوم الثلاثاء 31/ 1/ 2023م الساعة الرابعة عصرًا بفندق "هوليداي إن الازدهار"؛ حيث يحتوي المزاد على فرص عقارية متنوعة "سكنية وتجارية" بالرياض.

ويطرح المزاد فرصًا ذات طابع سكني وتجاري بأحياء: (حطين، والملقا، والنخيل، والنرجس)، وفرصًا عقارية لعشاق الكمباوند، وأرضًا سكنية على مساحة 4968م2 بحي حطين، وفرصًا عقارية متنوعة.

يشار إلى أنه يمكن الاستفسار عن المزاد، والحصول على مزيد من التفاصيل عبر الاتصال على: (0555259495)، و(920003852).

الكتيب:

https://drive.google.com/file/d/1S0qh4XXmdkVQxB49yzHBYPaw_DArQH0K/view?usp=drivesdk

مركز الإسناد والتصفية
شركة السعدون العقارية
مزاد جوهرة بوليفارد

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