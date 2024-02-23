أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على فهد بن عبدالمحسن ووالدة خالد بن سعد بن سعود

أدى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، صلاة الميت على الأمير فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن سعود، ووالدة الأمير خالد بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وأدى الصلاة معه: الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، الأمير تركي بن فهد بن مشاري بن سعود بن جلوي، الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، الأمير خالد بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن محمد بن عبدالله بن جلوي، الأمير بدر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، الأمير نايف بن ثنيان بن محمد، الأمير منصور بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، الأمير نايف بن فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن جلوي، والأمير عبدالمحسن بن فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن جلوي.
كما أدى الصلاة معه، عدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.