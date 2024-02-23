أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على فهد بن عبدالمحسن ووالدة خالد بن سعد بن سعود

وأدى الصلاة معه: الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، الأمير تركي بن فهد بن مشاري بن سعود بن جلوي، الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، الأمير خالد بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن محمد بن عبدالله بن جلوي، الأمير بدر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، الأمير نايف بن ثنيان بن محمد، الأمير منصور بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، الأمير نايف بن فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن جلوي، والأمير عبدالمحسن بن فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن جلوي.