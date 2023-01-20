وزير الخارجية يستعرض مع الأمين العام لـ"الإنتربول" الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

التقى اليوم وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، يورجين ستوك، وذلك على هامش الاجتماع السنوي لمنتدى الاقتصادي العالمي 2023 في مدينة دافوس السويسرية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة الجهود الدولية في القضاء على الجريمة، ومكافحة الإرهاب والتطرف. كما تطرَّق الجانبان إلى أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى "دافوس2023".
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل مرداد، والمدير العام لمكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.