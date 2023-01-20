وزير الخارجية يستعرض مع الأمين العام لـ"الإنتربول" الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

وجرى خلال اللقاء استعراض العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة الجهود الدولية في القضاء على الجريمة، ومكافحة الإرهاب والتطرف. كما تطرَّق الجانبان إلى أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى "دافوس2023".