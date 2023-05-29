بحضور أكثر من 500 شركة.. "الخريف" يرعى أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2023

يُذكر أن أسبوع الرياض الدولي للصناعة هو الأبرز من نوعه بالمنطقة من حيث التوجه والابتكارات التي تواكب مستقبل الصناعة العالمية تماشيًا مع تطلعات ومستقبل الصناعة السعودية، وتحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة.