بحضور أكثر من 500 شركة.. "الخريف" يرعى أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2023

يرعى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2023، الذي يقام خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو 2023م، الموافق لتاريخ 23 إلى 26، ذو القعدة، 1444هـ في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (طريق الملك عبدالله).
ويشارك في أنشطة ومعارض الأسبوع، أكثرُ من 500 شركة من 23 دولة، منها 379 شركة عالمية، و100 شركة محلية.
وتُعقَد على هامشه عدد من الجلسات الحوارية، التي يشارك فيها نخبة من الخبراء والتنفيذيين في مجال القطاع البلاستيكي والبتروكيماويات والطباعة والتغليف، ومشاركة مختصين في مجال الصناعة؛ وذلك على مدى ثلاثة أيام؛ لمناقشة التحول الصناعي وتكنولوجيا الصناعة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.
وقال المستشار التنفيذي لشركة معارض الرياض المحدودة محمد الحسيني في تصريح خاص: أنشطة أسبوع الرياض الدولي للصناعة ستعرض تقنيات وحلولًا صناعية مبتكرة لتُلهِم القطاع الصناعي نحو تحول تقني ذكي يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن أسبوع الرياض الدولي للصناعة هو الأبرز من نوعه بالمنطقة من حيث التوجه والابتكارات التي تواكب مستقبل الصناعة العالمية تماشيًا مع تطلعات ومستقبل الصناعة السعودية، وتحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة.