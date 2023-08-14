محليات

القبض على شخص لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي في حائل

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص
القبض على شخص لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي في حائل

قبضت شرطة منطقة حائل على مواطن لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزته سلاح ناري ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa؛ مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

حائل
شرطة منطقة حائل

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