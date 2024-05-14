منصة "شفاء" تعالج 8 آلاف حالة من "المرضى المحتاجين" بالمملكة

وتنوعت التخصصات في المنصة لتشمل 15 تخصصًا طبيًّا مختلفًا؛ من أبرزها علاج الدم والأورام، بنسبة بلغت "23%"، وأمراض الكلى بـ"22%"، وأمراض العيون "16%"، وغيرها من التخصصات الأخرى الهامة والعاجلة؛ مثل: الجراحة العامة، وأمراض القلب والشرايين، والعظام والمفاصل، والنساء والولادة، والأعصاب، توزعت فيها النسب بحسب حجم تكلفة العلاج ومدته وعدد المرضى المعالجين.