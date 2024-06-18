بجراحة الساعة ونصف.. حاجة مغربية سبعينية تستعيد القدرة على المشي بعد استبدال مفصل الورك

وأوضح التجمع أن الحاجة حضرت عن طريق الإسعاف إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من إصابة إثر سقوطها، وأجرى فريق الطوارئ الفحوصات والأشعة اللازمة، وتبين وجود كسر في عنق عظمة الفخذ اليمنى وتم استدعاء استشاري جراحة العظام وتنويمها بقسم جراحة العظام، وتقرر إجراء جراحة استبدال نصف المفصل ليتسنى لها استعادة الوقوف والمشي بالاعتماد على نفسها بعد العملية وكذلك استعادة الورك لوظائفه في أسرع وقت بعد العملية.