بعد ظهور معلمة على وسائل التواصل الإجتماعي .. تعليم محايل لا صحة لتلك الإدعاءات

وقالت الإدارة في بيانها "اشارة إلى ما تم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي بالمقطع المتداول للمعلمة فإن إدارة محايل عسير تؤكد بأنه لا صحة للإدعاءات التي ظهرت في المقطع والتي نسبت للإدارة حيث أنها استندت على الإجراءات التنظيمية واللوائح المعتمدة بهذا الشأن .