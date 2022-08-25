بعد ظهور معلمة على وسائل التواصل الإجتماعي .. تعليم محايل لا صحة لتلك الإدعاءات

اصدرت إدارة تعليم محايل عسير بيانا صحفيا اليوم نفت فيه ادعاءات معلمة المجاردة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الإجتماعي .
وقالت الإدارة في بيانها "اشارة إلى ما تم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي بالمقطع المتداول للمعلمة فإن إدارة محايل عسير تؤكد بأنه لا صحة للإدعاءات التي ظهرت في المقطع والتي نسبت للإدارة حيث أنها استندت على الإجراءات التنظيمية واللوائح المعتمدة بهذا الشأن .
حيث تضمنت لائحة شاغلي الوظائف التعليمية - التكليفات "أن يختار مدير /ة ممن يشغلون رتبة معلم / ة ممارس فأعلى المتعين على مؤهل البكالوريوس " والإستثناء لمن تم تكليفه مرتبط بتوفر الكوادر المؤهلة .
كما أن المعلمات اللاتي حصلن على مؤهلات جامعية عن طريق الانتساب بعد التعيين يقتصر تحسين الوضع الوظيفي على الموظفين الموفدين أو المبتعثين فقط .
أما من حصل على المؤهل بخلاف ذلك فان ترشيحه متاح عن طريق برنامج "جدارة ٣" بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ولا تملك الوزارة الإستثناء من القواعد والتنظيمات المبلغ بهذا الشأن .
وتؤكد ادارة تعليم محايل عسير على أهمية التواصل معها عبر القنوات الرسمية كما ترحب بتواصل كافة المستفيدين ودعمهم في ظل دعم ورعاية قيادتنا الرشيدة حفظها الله واهتمامها بابنائها في كافة انحاء الوطن