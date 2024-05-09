بأكثر من ٤٠٠ قطعة سكنية.. شركة أعمال الجود العقارية توقّع عقد تطوير "مخطط الغروب الذهبي بعنيزة"

وأوضح رئيس الشركة نزار الحركان، أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا للمشاريع التي تسعى شركة أعمال الجود العقارية من خلالها لتوفير المنتجات العقارية والسكنية التي تلبي احتياجات السوق العقاري لجميع الفئات المستهدفة من طالبي السكن والمستثمرين والمطورين العقاريين؛ مشيرًا إلى أن موقع المشروع يتميز بارتباطه بالأحياء القائمة والمرغوبة للسكن، وسيتم تنفيذ جميع الخدمات التي توفر جودة الحياة؛ وفق اشتراطات الجهات المعنية من شبكات الطرق والكهرباء والإنارة والهاتف والمياه والصرف الصحي وتصريف السيول.