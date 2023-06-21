"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان والشرقية).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد رياحًا نشطة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة ومنى والجموم والكامل وبحرة وخليص وجدة والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على أصم وميسا، وأمطارًا غزيرة وأتربة مثارة على العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد والمدينة المنورة ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً وتساقُط البَرَد. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة، تشمل المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جازان وفرسان والدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة، وتشمل أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهرب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
وتشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.