"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح وأتربة مثارة

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد رياحًا نشطة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة ومنى والجموم والكامل وبحرة وخليص وجدة والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على أصم وميسا، وأمطارًا غزيرة وأتربة مثارة على العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.