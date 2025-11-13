نجاح أول عمليات تنظير حالب روبوتي مرن بتقنية (ILY®) في الدمام الطبي

حقق مجمع الدمام الطبي – أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي – إنجازًا طبيًا نوعيًا تمثّل في إجراء أول ثلاث عمليات تنظير حالب روبوتي مرن (Robotic Flexible Ureteroscopy) باستخدام تقنية (ILY® Robot)، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة الشرقية.
وأُجريت العمليات بواسطة فريق طبي متخصص في قسم جراحة المسالك البولية، حيث نُفّذت بنجاح دون أي مضاعفات، وأظهرت النتائج الأولية خلو المرضى من الحصوات بعد الإجراء الجراحي.
وأوضح الفريق الطبي أن تقنية (ILY® Robot) تُعد نقلة نوعية في مجال جراحة الحصوات البولية، إذ تتيح للجراح التحكم الدقيق في المنظار المرن عن بُعد عبر وحدة تحكم ذكية، مما يرفع من كفاءة الأداء ويقلل من الجهد البدني ويعزّز سلامة المرضى.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود تجمع الشرقية الصحي لتوظيف أحدث التقنيات الذكية والروبوتية في الخدمات الطبية، واستمرارًا لدور مجمع الدمام الطبي الريادي في تطبيق الحلول المبتكرة وتدريب الكوادر الوطنية على التقنيات الحديثة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير قطاع الرعاية الصحية.