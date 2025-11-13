نجاح أول عمليات تنظير حالب روبوتي مرن بتقنية (ILY®) في الدمام الطبي

حقق مجمع الدمام الطبي – أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي – إنجازًا طبيًا نوعيًا تمثّل في إجراء أول ثلاث عمليات تنظير حالب روبوتي مرن (Robotic Flexible Ureteroscopy) باستخدام تقنية (ILY® Robot)، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة الشرقية.