الأمين العام لـ"أوبك" هيثم الغفيص: نستهدف التوازن بين العرض والطلب وليس الأسعار

قال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغفيص، لا ننحاز لأي طرفٍ ضد آخر، واتفاق "أوبك بلس" ليس سياسياً، وأضاف قرار "أوبك بلس" ليس قرارا من دولة بحد ذاتها أو مجموعة من الدول ضد أخرى.
وأشار إلى أن قرار "أوبك+" استباقي ومدروس واُتخذ بالإجماع من قِبل 23 دولة، وهو يحمل مرونة واسعة للتعامل مع الضبابية المتوقعة اقتصادياً، وهي تستهدف التوازن بين العرض والطلب وليس الأسعار.
وقال أمين عام "أوبك"، إن تسارع الأحداث يعزّز فرص الركود؛ ما يستدعي مراقبة مكثّفة من "أوبك+"، وإن معالم العقوبات المتعلقة بتحديد سقفٍ لسعر النفط الروسي غير واضحة حتى الآن.
وأكّد أمين عام "أوبك"، انخفاض الأسعار في الفترة السابقة أثّر سلبياً في تدفق الاستثمارات للإنتاج، وأن نقص الاستثمارات يؤثر بشكلٍ كبيرٍ في إمدادات الطاقة عالمياً.
وقال إن العالم يحتاج إلى استثمارات بـ 12 تريليون دولار في قطاع النفط عالمياً.