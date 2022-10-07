الأمين العام لـ"أوبك" هيثم الغفيص: نستهدف التوازن بين العرض والطلب وليس الأسعار

قال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغفيص، لا ننحاز لأي طرفٍ ضد آخر، واتفاق "أوبك بلس" ليس سياسياً، وأضاف قرار "أوبك بلس" ليس قرارا من دولة بحد ذاتها أو مجموعة من الدول ضد أخرى.