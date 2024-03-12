نجوم عالميون يكشفون انطباعهم وتجاربهم الشخصية بالمملكة في "Big time Podcast"

وقالت المطربة أصالة : "ليس كل اللقاءات يمكن أن تستمع إليها باهتمام ولا كل الأجوبة تحمل المصداقية المطلوبة، وذلك بعكس اللقاءات التي أجريناها في البودكاست الذي تشاركت فيه مع الإعلامي عمرو أديب، حيث حمل لحظات صدق مؤثرة وعميقة"، مشيرة إلى أن "المشاهير كانوا على طبيعتهم بسبب جو البرنامج وبساطة الاستديو وطريقة الطرح، وهو ما جعل كلاً منهم على سجيتّه، وهذا هو المطلوب في هذا النوع من اللقاءات".