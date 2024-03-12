نجوم عالميون يكشفون انطباعهم وتجاربهم الشخصية بالمملكة في "Big time Podcast"

يطلّ المشاهير والنجوم في مجالات الغناء والموسيقى، التمثيل والإعلام وغيرها ضمن برنامج "Big time Podcast" الذي تنتجه الهيئة العامة للترفيه ويقدمه عمرو أديب وأصالة على قنوات MBC1 وMBC مصر وMBC العراق ومنصة "شاهد".
وتفصيلاً، يقول الإعلامي عمرو أديب : "إن الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، استطاعت جمع أسماء كبيرة ولامعة من الصعب أن تجتمع عادة، تحت سقف واحد"،
وأضاف : "تحدثنا عن كل شيء مع الضيوف، وحرصنا على محاورة الإنسان وليس على الفنان، فسألنا ضيوفنا عن الطفولة وعن النشأة، وعن نقطة تحول مهمة في حياتهم والأعمال التي اشتغلوا فيها قبل بدء مسيرتهم الفنية، حيث عمل بعضهم في المطاعم، والبناء، والخياطة.. وغيرها".
وأردف: "استمعنا إلى أشياء ومعلومات جديدة عن النجوم"، وقال :"إنني بخلاف برامجي المعتادة، لم أضع بصمة في البودكاست، بل تعلمت من التجربة، وطورت نفسي في هذا المجال، وهذا الأمر أسعدني".
وعن التجربة التي خاضها في البرنامج مع أصالة، يقول: "وجودها هو إضافة مهمة، فهي موهبة غنائية جبارة، شاركتني التقديم ووجودها أعطى ثقلاً للجلسات".
وقالت المطربة أصالة : "ليس كل اللقاءات يمكن أن تستمع إليها باهتمام ولا كل الأجوبة تحمل المصداقية المطلوبة، وذلك بعكس اللقاءات التي أجريناها في البودكاست الذي تشاركت فيه مع الإعلامي عمرو أديب، حيث حمل لحظات صدق مؤثرة وعميقة"، مشيرة إلى أن "المشاهير كانوا على طبيعتهم بسبب جو البرنامج وبساطة الاستديو وطريقة الطرح، وهو ما جعل كلاً منهم على سجيتّه، وهذا هو المطلوب في هذا النوع من اللقاءات".
وتتركز الحوارات في البرنامج على زيارة المشاهير إلى موسم الرياض، وانطباعهم العام حول التغييرات التي طرأت على المملكة في السنوات الأخيرة، وتجاربهم الشخصية في العاصمة السعودية، وهو ما سيشجع المشاهدين على الزيارة لاستكشاف ثقافة المملكة، بعد تعرفهم على تجارب المشاهير الشخصية فيها، والذين يتحدثون أيضاً عن حياتهم وأهم التجارب التي شكلت مسيرتهم المهنية وأبرز التحديات التي واجهتهم وأعظم الإنجازات التي حققوها.