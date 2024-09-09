فيصل بن فرحان ووزير خارجية البرازيل يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا التي تهم البلدين، وتبادل الرؤى حيال القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.