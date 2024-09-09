فيصل بن فرحان ووزير خارجية البرازيل يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية ماورو فييرا؛ وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة الرياض.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا التي تهم البلدين، وتبادل الرؤى حيال القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي؛ ووكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الدبلوماسية العامة السفير الدكتور عبدالرحمن الرسي.