بعد وفاة "العفري".. ما هي قصة أغوات الحرمين؟

وفي السابق كان البحث عن الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة، يتم عن طريق الأغوات الذين يسافرون من أجل هذه المهمة، فإذا وجدوا من تتوفر فيهم الشروط، يخبرون به شيخ الأغوات فيكتب بشأنه فيأمر وزير الحج والأوقاف بتعيينه، ومنحه الجنسية السعودية، ويحضر عن طريق السفارة السعودية، وبعد قدومه يجرى عليه الكشف الطبي، ويعرف بالنظام الذي يحكم الأغوات، ثم يرفع ملفه إلى وزارة الحج والأوقاف.