بدءًا من بعد غد.. على السعوديين ملء بطاقة رقمية قبل السفر لماليزيا

بدءًا من بعد غد الاثنين، سيتعيّن على المواطنين السعوديين المسافرين إلى ماليزيا الامتثال لمتطلبات جديدة؛ وهي: تعبئة البطاقة الرقمية "MDAC" قبل وصولهم إلى ماليزيا بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام.
واستنادًا إلى التوجيهات الجديدة الصادرة عن إدارة الهجرة الماليزية: فإنه سيكون ضروريًّا تعبئة بطاقة الوصول الرقمية "MDAC" اعتبارًا من 1 يناير 2024؛ وذلك من خلال زيارة الرابط .
وسيتمكّن المسافرون القادمون من السعودية والولايات المتحدة وأستراليا وبروناي وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وسنغافورة والمملكة المتحدة، من الاستفادة من البوابات الإلكترونية "Autogates" لإنهاء إجراءات الدخول والخروج بسهولة، دون الحاجة للتعامل المباشر مع موظفي الهجرة، على أن يكونوا يحملون جوازات سفر سارية المفعول لمدة لا تقلّ عن 6 أشهر، وبطاقة الوصول الرقمية "MDAC".