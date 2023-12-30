بدءًا من بعد غد.. على السعوديين ملء بطاقة رقمية قبل السفر لماليزيا

وسيتمكّن المسافرون القادمون من السعودية والولايات المتحدة وأستراليا وبروناي وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وسنغافورة والمملكة المتحدة، من الاستفادة من البوابات الإلكترونية "Autogates" لإنهاء إجراءات الدخول والخروج بسهولة، دون الحاجة للتعامل المباشر مع موظفي الهجرة، على أن يكونوا يحملون جوازات سفر سارية المفعول لمدة لا تقلّ عن 6 أشهر، وبطاقة الوصول الرقمية "MDAC".