برعاية الراجحي.. "كفيف" تزف 70 شاباً وفتاة لعش الزوجية

نيابة عن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس/ أحمد بن سليمان الراجحي رعى وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد حفل الزواج الجماعي الـ13 للمكفوفين والكفيفات، الذي أقامته جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض "كفيف" في قاعة الدرعية بنادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض المستضيف والداعم لهذا الحفل بدعم كريم من سمو وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وسط حضور كبير من المسؤولين ووجهاء وأعيان المجتمع.
وكانت البداية بجولة على أركان الجمعية تم خلالها الاطلاع على الخدمات والتقنيات الحديثة للمكفوفين، ومن ثم بدأ الحفل الخطابي بتلاوة من الذكر الحكيم ، رتلها العريس :موسى الكثيري، تلا ذلك زفة العرسان فكلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية سعود الراجحي.
وألقى أحمد الماجد كلمة بهذه المناسبة أثنى فيها على جهود الجمعية، وهنأ فرسان الحفل ودعا لهم بالتوفيق وشكر النادي على الاستضافة والدعم وبعد ذلك تم تكريم رعاة الحفل والداعمين.
وقدمت إحدى الفرق الشعبية العرضة السعودية وشارك فيها عدد من المسؤولين إلى جانب أعضاء الفرقة تعبيراً وابتهاجاً بالمناسبة السعيدة.
يشار إلى أن عدد المستفيدين من الحفل بلغ ٧٠ شاباً وشابة نسأل الله لهم التوفيق في حياتهم الزوجية.