برعاية الراجحي.. "كفيف" تزف 70 شاباً وفتاة لعش الزوجية

وكانت البداية بجولة على أركان الجمعية تم خلالها الاطلاع على الخدمات والتقنيات الحديثة للمكفوفين، ومن ثم بدأ الحفل الخطابي بتلاوة من الذكر الحكيم ، رتلها العريس :موسى الكثيري، تلا ذلك زفة العرسان فكلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية سعود الراجحي.