7.7% نسبة البطالة خير برهان.. "رؤية 2030" تفي بوعدها وتوفر وظائف مناسبة للمواطنين

عاماً بعد آخر، استطاعت "رؤية 2030" أن تحقق الكثير من طموحات القيادة الرشيدة، بأن تُعيد بناء المملكة من جديد، وفق مرتكزات قوية، وقواعد صلبة، تنطلق منها البلاد إلى صوب أبعد نقطة من التقدم والازدهار النوعي.
ومع نهاية كل عام، كانت الرؤية، تفي بما وعدت به، وتحقق تطلعات ولاة الأمر، والشعب السعودي، الذي آمن بالرؤية، وسعى هو الآخر إلى تطوير البلاد، من خلال الانخراط في مبادرات عدة، والعمل الجاد على مدار الساعة.
وفي عامها الثامن، نجحت الرؤية في تحقيق مستهدفاتها المحددة سلفاً، بل تجاوزت في الكثير من المجالات حدود المستهدف، ويشهد على ذلك حزمة إنجازات نوعية، شملت جميع المجالات، كان أبرزها مسار القضاء على البطالة عاماً بعد آخر، والعمل على توفير فرص عمل مناسبة لأبناء الوطن، في إشارة إلى توظيف كل مواطن في مجال عمله، برواتب جيدة، توفر لهم حياة كريمة.
ومنذ الإعلان عن الرؤية، التي أبصرت النور في صيف 2016، ونسب البطالة بين السعوديين في تراجع مستمر، وصولاً إلى ما كشفت عنه الهيئة العامة للإحصاء أخيراً، من انخفاض معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة إلى 4.4% في الربع 4 عام 2023م. مع تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.7% في الربع الأخير من 2023. أما معدل البطالة بين إجمالي السكان في السعودية، فسجل 4.4% خلال نفس الفترة؛ حيث يُعَد ذلك أدنى مستوى لبطالة السعوديين عند تزامنه مع ذروة توظيف السعوديات بالقطاع الخاص.
وانخفض معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إلى 4.4% بانخفاض عن الربع الثالث من عام 2023م بمقدار 0.7 نقطة مئوية؛ حيث كانت 5.1%، وانخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين، حيث بلغ 7.7% للربع الرابع من عام 2023م مقارنةً بـ8.6% في الربع الثالث من عام 2023م، كما انخفض معدل البطالة للسعوديات للربع الرابع من عام 2023م؛ حيث بلغ 13.7% مقارنةً بـ16.3% في الربع السابق، واستقر معدل البطالة للسعوديين الذكور للربع الرابع من عام 2023م عند 4.6%.
وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الرابع من عام 2023م انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) مقارنة بالربع الثالث من عام 2023م؛ حيث بلغ 60.4%، وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الرابع من عام 2023م؛ حيث بلغ 51.3% مقارنةً بالربع السابق.
وأفادت نتائج نشرة سوق العمل للربع الثالث من عام 2023م بانخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات للربع الرابع من عام 2023م؛ حيث بلغ 35.5% مقارنةً بالربع السابق، وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور للربع الرابع من عام 2023م؛ حيث بلغ 66.6% مقارنةً بـ66.8% في الربع السابق.
وتوسعت أعمال توطين الوظائف لتشمل 14 مهنة وُطنت في القطاع اللوجستي، وسجلت مهن الاتصالات وتقنية المعلومات توطيناً بنسبةٍ بلغت 65%. وضمن الجهود المبذولة في تمكين التوظيف، بلغ عدد الوظائف في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 354 ألف وظيفة، وضم قطاع الثقافة أكثر من 216 ألف موظف، فيما بلغ عدد الوظائف في قطاع السياحة 913 ألف وظيفة، وأُتيحت أكثر من 49 ألف فرصة وظيفية لمستفيدي الضمان الاجتماعي من السعوديين.
وامتدت تجليات الرؤية إلى قطاع التطوع، الذي انتشرت ثقافته على نطاق واسع بين عموم المجتمع، فقد وضعت الرؤية مستهدفات لزيادة أعداد المتطوعين، سعياً إلى تحقيق الغاية الخيرية، حيث بلغ عدد المتطوعين 834 ألف متطوع، مقارنة بخط الأساس البالغ 22.9 ألف متطوع، متخطياً مستهدف العام البالغ 670 ألف متطوع، ويبلغ مستهدف الرؤية مليون متطوع، فيما بلغت نسبة الشركات الكبرى التي تُقدم برامج المسؤولية الاجتماعية 64.8%، مقارنة بخط الأساس البالغ 30%، متخطية بذلك مستهدف العام البالغ 57%، ويبلغ مستهدف الرؤية 90%.