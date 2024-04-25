7.7% نسبة البطالة خير برهان.. "رؤية 2030" تفي بوعدها وتوفر وظائف مناسبة للمواطنين

ومنذ الإعلان عن الرؤية، التي أبصرت النور في صيف 2016، ونسب البطالة بين السعوديين في تراجع مستمر، وصولاً إلى ما كشفت عنه الهيئة العامة للإحصاء أخيراً، من انخفاض معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة إلى 4.4% في الربع 4 عام 2023م. مع تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.7% في الربع الأخير من 2023. أما معدل البطالة بين إجمالي السكان في السعودية، فسجل 4.4% خلال نفس الفترة؛ حيث يُعَد ذلك أدنى مستوى لبطالة السعوديين عند تزامنه مع ذروة توظيف السعوديات بالقطاع الخاص.