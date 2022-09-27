"أدير العقارية" تسوق مخطط أخيال وتطرح المرحلة الأولى للبيع بالمزاد العلني

تطرح شركة "أدير العقارية" المرحلة الأولى من مخطط "أخيال" جوهرة مشاريع الدمام؛ للبيع في مزاد علني يُقام في فندق جراند حياة بمدينة الخبر، وذلك يوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر 2022م، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.
ويترقب السوق العقاري في الشرقية موعد انطلاق المزاد، الذي يُتوقع له أن يشهد مشاركة واسعة من كبار المستثمرين، ورجال الأعمال، وشركات التطوير العقاري، نظرًا لندرة هذه الفرصة، التي تملكها شركتي "أدير القابضة"، و"عدل العقارية"، وتتمتع بمقومات استثمارية استثنائية قلَّ نظيرها، بدءً من مساحتها الرحبة التي تبلغ 4,548,705 مترًا مربعًا، وليس انتهاءً بموقعها الاستراتيجي الفريد غرب مدينة الدمام، حيث تزدهر المشاريع والمخططات السكنية الحديثة، ما جعل من المخطط حلمًا استثماريًا جميلاً، ووجهة مثالية لكل من يبحث عن مستقبله الواعد.
من جانبه أكد متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية؛ بأن مخطط "أخيال" لا يُشبه أي مخطط تم طرحه سابقًا في الشرقية، فمميزاته الفريدة، ومقوماته الاستثمارية العالية، جعلت منه واحدًا من أضخم فرص الاستثمار العقاري في المنطقة الشرقية، حيث يتمتع المخطط بموقعٍ استراتيجيٍ نادرٍ غرب مدينة الدمام على طريق الملك فهد (المطار) أهم طرق حاضرة الدمام، بواجهة كُبرى يبلغ طولها 2,051 مترًا.
كما يتميز المخطط بتخطيطه الذكي الذي هيئه ليحتضن مجموعة فريدة من المرافق والخدمات تتضمن حدائق ومنتزهات ومسطحات خضراء ومساجد ومدارس ومنشآت صحية وتعليمية، ناهيك عن تطويره ببنية تحتية نموذجية مُنفذة على أعلى مستوى، ليشكل مجتمعًا نموذجيًا متكاملاً تجتمع فيه كافة مقومات الحياة العصرية التي تناسب مختلف احتياجات ومتطلبات الأسرة السعودية، ما يرفع من قيمة المخطط ويعزز أهميته ليكون مسكن اليوم والاستثمار الواعد للغد.
وأشار "آل سعد" إلى أن مخطط "أخيال" يوفر خيارات سكنية وتجارية بمساحاتٍ متنوعة، تلبي كافة المتطلبات والاحتياجات، حيث يحتضن المخطط قطعًا سكنية يبلغ عددها 3,390 قطعة، وقطع تجارية وخدمية يبلغ عددها 177 قطعة، تحتل أبرز المواقع داخل هذا المجتمع العصري المتكامل بارتفاع يصل إلى 15 دور للقطع التجارية المُطلة على طريق الملك فهد (المطار)، وارتفاع دورين لبقية القطع التجارية الداخلية، مما يعزز من الأهمية الاستثمارية للمخطط ويؤكد علو مكانته بين أهم المشروعات العصرية في المنطقة الشرقية.
ولفت "آل سعد" إلى أن منطقة غرب الدمام تعتبر من أهم المناطق الواعدة للاستثمار العقاري الناجح، حيث تَحفَل منطقة المخطط بالعديد من الفرص العقارية النادرة التي تعتبر من أبرز الفرص التي يمكن الاستحواذ عليها داخل حدود النطاق العمراني لمدينة الدمام، في ظل تعطش المنطقة للمزيد من المشروعات العقارية الفريدة من نوعها التي تقدم حلولاً سكنية تتوافق مع مختلف الاحتياجات.