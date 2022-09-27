"أدير العقارية" تسوق مخطط أخيال وتطرح المرحلة الأولى للبيع بالمزاد العلني

ويترقب السوق العقاري في الشرقية موعد انطلاق المزاد، الذي يُتوقع له أن يشهد مشاركة واسعة من كبار المستثمرين، ورجال الأعمال، وشركات التطوير العقاري، نظرًا لندرة هذه الفرصة، التي تملكها شركتي "أدير القابضة"، و"عدل العقارية"، وتتمتع بمقومات استثمارية استثنائية قلَّ نظيرها، بدءً من مساحتها الرحبة التي تبلغ 4,548,705 مترًا مربعًا، وليس انتهاءً بموقعها الاستراتيجي الفريد غرب مدينة الدمام، حيث تزدهر المشاريع والمخططات السكنية الحديثة، ما جعل من المخطط حلمًا استثماريًا جميلاً، ووجهة مثالية لكل من يبحث عن مستقبله الواعد.