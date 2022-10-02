شاهد.. بدء أعمال صب قواعد عبّارات مجرى السيل بـ"فواز الجنوبي" بجدة

يُذكر أن المشروع سيتضمن إنشاء عبّارة على المدخل الرئيسي بطريق المنذر بن حارثة "جوار بلدية الجنوب" بعدد 3 حارات في كل اتجاه؛ حيث ستساهم في تحرير الحركة المرورية للمتجهين من وإلى طريق الأمير محمد بن سلمان بشكل مباشر، وتخدم سكان أحياء: (الأمير فواز، والأمير عبدالمجيد، والأجاويد، والسنابل، والهدى، بالإضافة لمشاريع الإسكان في ضاحية الميار)، كما ستحقق تناسبًا مع التوسعة المستقبلية الجاري تنفيذها لطريق المنذر بن حارثة بكامل عرضه، والذي سيبلغ 52 مترًا، بالإضافة لتنفيذ ثلاث عبّارات أخرى ستساهم في الربط وتسهيل التنقل بين مناطق شمال وجنوب قناة تصريف مياه الأمطار "مجرى السيلط"، وهي عبّارتان في الجهة الغربية باتجاه طريق الفلاح، والعبارة الثالثة شرق بلدية الجنوب الفرعية، وستساهم جميعها في تحسين حركة المركبات في المنطقة ورفع مستوى السلامة المرورية.