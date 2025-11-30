"ياقوت الرقمية" توقّع شراكة إستراتيجية مع "إمكان"

ويمتد هذا التعاون ضمن سلسلة من الإنجازات التي حققتها "ياقوت" خلال الفترة الماضية؛ إذ حصدت مؤخراً جائزتين في «SMARTIES KSA 2025» عن فئتي التسويق بالأداء ورحلة العميل واستقطاب العملاء/إدارة علاقات العملاء. كما فازت قبل ذلك بجائزتين من MENA Digital Awards 2025 عن فئتي التكنولوجيا والاتصالات والتسويق بالأداء، في تأكيد على تميزها وترسيخ مكانتها كأحد أبرز المنتجات الرقمية في قطاع الاتصالات بالمملكة.