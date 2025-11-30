"ياقوت الرقمية" توقّع شراكة إستراتيجية مع "إمكان"

أعلنت خدمة "ياقوت" الرقمية من "زين السعودية" عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "إمكان للتمويل"، المتخصصة في الحلول المالية الرقمية والمرخصة من البنك المركزي السعودي (ساما)، وذلك بهدف توسيع خيارات الدفع وتمكين عملاء "ياقوت" من الاستفادة من خدمة "إمكان – ادفع لاحقاً" عند شراء الأجهزة الذكية، مع إمكانية تقسيم المشتريات على 5 دفعات بدون فوائد.
وتأتي هذه الشراكة ضمن جهود "ياقوت" المستمرة لتطوير تجربة رقمية متكاملة تمنح العملاء حرية ومرونة أكبر، عبر خدمات رقمية بالكامل تسهّل حصولهم على احتياجاتهم دون إجراءات ورقية أو خطوات معقدة، بما يعكس التزامها بتقديم حلول مبتكرة تتمحور حول المستخدم.
وفي هذا السياق، قال د. عبدالله بن طالب، المدير العام للتقنية لخدمات "ياقوت" الرقمية: "يمثّل التعاون مع إمكان خطوة عملية لتعزيز تجربة عملائنا من خلال توفير خيارات دفع مبتكرة تمنحهم سهولة أكبر في الحصول على الأجهزة الذكية. وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع توجه "ياقوت" لتوفير حلول رقمية بسيطة ومرنة تقدم قيمة حقيقية للعملاء."
ويمتد هذا التعاون ضمن سلسلة من الإنجازات التي حققتها "ياقوت" خلال الفترة الماضية؛ إذ حصدت مؤخراً جائزتين في «SMARTIES KSA 2025» عن فئتي التسويق بالأداء ورحلة العميل واستقطاب العملاء/إدارة علاقات العملاء. كما فازت قبل ذلك بجائزتين من MENA Digital Awards 2025 عن فئتي التكنولوجيا والاتصالات والتسويق بالأداء، في تأكيد على تميزها وترسيخ مكانتها كأحد أبرز المنتجات الرقمية في قطاع الاتصالات بالمملكة.