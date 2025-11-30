برسالة وداعًا.. مدير مدرسة يختتم مسيرة 33 عامًا من العطاء

الشراكة مع الأسرة… ركن ثابت في نجاح المدرسة

وأكد الخرعان في رسالته على الدور المحوري الذي قامت به الأسرة في تعزيز نجاح المدرسة، قائلًا إن الأسرة كانت “شريكًا أصيلًا في العملية التعليمية… ومؤمنةً بأن بناء الإنسان مشروعٌ تتكامل فيه الجهود بين البيت والمدرسة”، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة كانت أحد أهم عوامل تميّز المدرسة خلال السنوات الماضية.