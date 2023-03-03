سالم الدوسري سفيرًا للعلامة التجارية لـ"جي أيه سي موتور" لعام 2023

جدير بالذكر أن الكابتن سالم الدوسري حقق إنجازات عديدة مع منتخبه، وكذلك مع ناديه الهلال السعودي محليًا وقارياً، وأصبح خلال السنوات الأخيرة أحد أبرز لاعبي المنتخب السعودي، الذين دوّنوا لأنفسهم تاريخًا مميزًا ونالوا محبة عشاق كرة القدم العربية والسعودية.