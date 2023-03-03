سالم الدوسري سفيرًا للعلامة التجارية لـ"جي أيه سي موتور" لعام 2023

أعلنت شركة الجميح للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة "جي أيه سي موتور" الصينية في المملكة العربية السعودية، عن توقيع عقد شراكة علامتها التجارية مع لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال الكابتن سالم الدوسري، ليصبح سفير العلامة التجارية لها لعام 2023.
وجاء توقيع الشراكة في صالة عرض الجميح "جي أيه سي موتور" في مدينة الرياض، خلال حفل حضره مسؤولون من الإدارة العليا لكلٍّ من "جي أيه سي موتور" وشركة الجميح للسيارات، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين وصناع المحتوى المهتمين بقطاع السيارات.
جدير بالذكر أن الكابتن سالم الدوسري حقق إنجازات عديدة مع منتخبه، وكذلك مع ناديه الهلال السعودي محليًا وقارياً، وأصبح خلال السنوات الأخيرة أحد أبرز لاعبي المنتخب السعودي، الذين دوّنوا لأنفسهم تاريخًا مميزًا ونالوا محبة عشاق كرة القدم العربية والسعودية.
وتعليقًا على هذه الشراكة، قال "الدوسري": متحمس جدًا للشراكة مع "جي أيه سي موتور"، وأود أن أشكرها على ثقتها ودعمها لي واهتمامها بفئة الشباب وقطاع كرة القدم في السعودية.