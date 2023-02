بعد مشهد هذا الطفل في "المدينة".. "الزامل" يطالب بإنشاء دورات مياه عامة في المدن

ويضيف الكاتب: "مشهد آخر لكبير سن أو مريض سكّري يتجول في فضاء المدينة ثم يتوقف برهة ويتساءل عن دورة مياه؟ يستوقفك سائح أجنبي أحيانًا ليسألك: "Where is the bathroom"؟ وإذا تجاهلته أو لم تستوعب كلامه يلح عليك بالطلب قائلًا: "Hamam، Hamam، Hamam"، يرشده البعض للذهاب إلى دورات المياه المتوافرة في المسجد القريب ليذهب مسرعًا، ثم يتفاجأ أن هذه الدورات مقفلة خارج أوقات الصلاة، وهو ما يؤكد غياب التكاملية بين العناصر العمرانية في الحي السكني، فالخدمات المساندة للمساجد كدورات المياه تقفل خارج أوقات الصلاة، ولا يمكن الاستفادة منها، والأمر ينسحب على كثير من الخدمات العامة داخل الحي السكني التي لا يمكن الاستفادة من مرافقها خارج أوقات الدوام".