بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا.. نجاح كبير في علاج مختلف اعتلالات قناة استاكيوس بالأذن

كما قام الطاقم الطبي بعلاج شابة سعودية عمرها "26"عاماً، وتم تحويلها من قسم المخ والأعصاب، بعد ما عانت من صدور أصوات مزعجة أثناء الكلام والتنفس، والتي يمكن سماعها من المريضة والأشخاص المحيطين بها، وقد أثر هذا بشكل كبير على حالتها النفسية، وأجريت لها عدة فحوصات دقيقة، شملت الرنين المغناطيسي للمخ وتخطيط كهربية الدماغ، تحت إشراف استشاري المخ والأعصاب الدكتور محمد سعد الراجح، واتضح أنها تعاني من انقباضات شديدة في العضلات المحيطة بالقناة، مما أثر بشكل كبير على حالتها النفسية، وقد تم علاجها عن طريق حقن مادة البوتوكس في العضلات المتأثرة على مراحل، فبدأت الأصوات في الاختفاء تدريجيًا، وتعتبر هذه من الحالات النادرة التي تسبب أعراضاً غريبة، تؤثر على المرضى وتسبب فقدان القدرة على التركيز.