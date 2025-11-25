من الإسكندرية إلى "بنان".. إلهام عاطف تعرض مفروشاتها اليدوية في الرياض

في خطوة لافتة، تشارك الحرفية المصرية، إلهام عاطف، ضمن الركن المصري في فعاليات «الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية – بنان»، المنظَّم من هيئة التراث في المملكة، وهي تحمل تجربةً يدوية امتدت لأكثر من 15 عامًا.