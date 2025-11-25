من الإسكندرية إلى "بنان".. إلهام عاطف تعرض مفروشاتها اليدوية في الرياض

في خطوة لافتة، تشارك الحرفية المصرية، إلهام عاطف، ضمن الركن المصري في فعاليات «الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية – بنان»، المنظَّم من هيئة التراث في المملكة، وهي تحمل تجربةً يدوية امتدت لأكثر من 15 عامًا.
وبدأت إلهام مشروعها في مدينة الإسكندرية كهواية بسيطة في المفروشات اليدوية، قبل أن يتحول تدريجيًا إلى عمل منتظم يعتمد الإنتاج اليدوي، ويشارك اليوم في معارض دولية، من بينها معرض «بنان» بالرياض.
وأوضحت أن المشروع بدأ بجهد فردي، لكنه توسّع تدريجياً مع تزايد الطلب على منتجاتها، مشيرة إلى أنها تقوم حاليًا بتدريب 12 فتاة يشاركنها في العمل داخل مشغل خاص، وجزء من الإنتاج يُنجَز داخل المنزل.
وتستخدم المواد عالية الجودة، من أبرزها القطن المصري المعروف بمتانته، والكتان الحصني في بعض التصميمات التي تتطلب خامات أكثر سماكة. وتشمل منتجاتها مفارش السفرة، وأعمال المكرمية، والكروشيه، كاملة تنفيذًا يدويًا بدقة ومهارة.
وأكدت أن بناء فريق عمل من الفتيات كان خطوة أساسية لتوسيع المشروع ونقل المهارات لضمان استمرارية الحرفة، لافتة إلى أن التدريب يركّز على اختيار الخامات وتنفيذ التفاصيل الدقيقة التي تمنح القطعة قيمتها.
وعن مشاركتها في معرض «بنان»، عبّرت إلهام عاطف عن سعادتها بفرصة عرض منتجاتها أمام جمهور واسع مهتم بالحرف اليدوية، مؤكّدة أن المشاركة تمثل تتويجًا لرحلة بدأت من مشروع منزلي صغير، ووصلت اليوم إلى منصة عربية كبرى.