"البنيان" يرعى مؤتمر التعليم المنافس بجامعة الملك سعود

تحت رعاية وزير التعليم ورئيس مجلس إدارة جامعة الملك سعود يوسف بن عبدالله البنيان، تنظم الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن) ومركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات (أفكر) المؤتمر العلمي بعنوان "نحو مستقبل تعليمي منافس عالميًا"، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 4 رجب المقبل، مستهدفًا منسوبي التعليم العام والعالي والخاص.
وثمّن رئيس اللجنة الإشرافية للمؤتمر الدكتور فايز بن عبدالعزيز الفايز ما يحظى به التعليم من عناية ودعم من القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن رعاية وزير التعليم للمؤتمر تجسد اهتمام الوزارة بتطوير التعليم وتعزيز تنافسيته عالميًا.
وأوضح "الفايز" أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار التكامل بين وحدات الجامعة، بما يحقق كفاءة الإنفاق وتوحيد الجهود لخدمة منظومة التعليم. مشيرًا إلى أن المؤتمر يستهدف جميع شرائح منسوبي التعليم العام والعالي، والمهتمين من القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي.
وأضاف أن المؤتمر يستشرف مستقبل التعليم المنافس في المملكة خلال السنوات المقبلة من خلال محاوره العلمية ومشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في التعليم، سعيًا إلى تعزيز جودة التعليم ودعم توجهاته المستقبلية.
من جانبه، أشار نائب رئيس اللجنة الإشرافية الدكتور مسفر السلولي إلى أن المؤتمر يهدف إلى استشراف التوجهات المستقبلية للتعليم المنافس، وفقًا للتحديات والفرص التي يواجهها القطاع، مؤكدًا أنه يعزز التعليم وفق نهج STEM (العلوم، التقنية، الهندسة، والرياضيات) باعتباره من الركائز الأساسية في بناء تعليم تنافسي عالمي.
وبيّن "السلولي" أن المؤتمر يسعى إلى إبراز التجارب والممارسات التعليمية المتميزة محليًا، ودعم التنمية المهنية للكوادر التعليمية، إضافة إلى تبادل الخبرات في التعلم الرقمي وتوظيف التقنية في البيئات التعليمية المنافسة، وتنمية الممارسات التي تعزز الإبداع والابتكار.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدكتور عبدالمحسن بن سعد الحارثي أن المؤتمر سيناقش عددًا من المحاور التي تستشرف مستقبل التعليم في المملكة، بمشاركة خبراء التعليم العام والعالي وقياداته، مشيرًا إلى أن محاور المؤتمر تتناول التقنية في التعليم، والتنمية المهنية، والبحث والابتكار، والتحديات والفرص في التعليم المنافس.
وثمّن "الحارثي" الدعم اللامحدود الذي يحظى به التعليم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله –، مقدمًا شكره لجميع المتحدثين والباحثين المشاركين من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، مشيرًا إلى أن اللجنة العلمية أنهت تحكيم الأبحاث المشاركة تمهيدًا لعرضها خلال جلسات المؤتمر.
واختتم "الحارثي" بالدعوة إلى جميع المهتمين بالتربية والتعليم لحضور فعاليات المؤتمر والاستفادة مما يُطرح فيه، سائلًا الله التوفيق والسداد للجميع.