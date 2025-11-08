"البنيان" يرعى مؤتمر التعليم المنافس بجامعة الملك سعود

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدكتور عبدالمحسن بن سعد الحارثي أن المؤتمر سيناقش عددًا من المحاور التي تستشرف مستقبل التعليم في المملكة، بمشاركة خبراء التعليم العام والعالي وقياداته، مشيرًا إلى أن محاور المؤتمر تتناول التقنية في التعليم، والتنمية المهنية، والبحث والابتكار، والتحديات والفرص في التعليم المنافس.