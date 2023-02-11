"بيئة مكة" تنظم حملة لتنظيف شاطئ الحمراء بجدة

وأكد "الخليف" ضرورة رفع الوعي البيئي للمجتمع، وتسليط الضوء على أهمية تنظيف سواحل المنطقة ورعاية البيئة؛ باعتبارها ضرورة مجتمعية، وزيادة عدد حملات تنظيف السواحل، خصوصًا أن لها أهمية كبيرة على البيئة والمجتمع والفرد معًا؛ لما تبثه في نفوس الشباب من تعزيز شعورهم العام بالولاء والانتماء وتقديم الأفضل من أجل بيئة صحية وآمنة.