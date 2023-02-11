"بيئة مكة" تنظم حملة لتنظيف شاطئ الحمراء بجدة

نظّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم السبت، مبادرة لتنظيف شاطئ الحمراء بجدة، بمشاركة أكثر من 300 متطوع ومتطوعة.
شارك في الحملة قطاع حرس الحدود، وأمانة جدة، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، والهلال الأحمر السعودي.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلف المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: أتاحت الوزارة إيجاد العديد من الفرص التطوعية على المنصة الوطنية للعمل التطوعي في جميع محافظات المنطقة؛ للمساهمة في غرس روح التطوع بالمجتمع واكتساب الخبرات واستثمار الوقت والقدرات وتعزيز روح الانتماء الوطني.
وأضاف "الخليف": تفعيلًا لدور المسؤولية المجتمعية، وتحفيزًا لجميع فئات المجتمع؛ أتاحت الوزارة فرصًا لدعم ورعاية القطاع الخاص للحملة.
وأعرب عن التطلع مستقبلًا لاستضافة المزيد من الفعاليات المماثلة من أجل نشر الوعي البيئي وغرس ثقافة الاستدامة؛ للابتعاد عن العادات السلبية التي تتسبب في تشويه جمال البيئة البحرية والمناطق الساحلية.
وأكد "الخليف" ضرورة رفع الوعي البيئي للمجتمع، وتسليط الضوء على أهمية تنظيف سواحل المنطقة ورعاية البيئة؛ باعتبارها ضرورة مجتمعية، وزيادة عدد حملات تنظيف السواحل، خصوصًا أن لها أهمية كبيرة على البيئة والمجتمع والفرد معًا؛ لما تبثه في نفوس الشباب من تعزيز شعورهم العام بالولاء والانتماء وتقديم الأفضل من أجل بيئة صحية وآمنة.
وشدد على أهمية تفعيل المسؤولية المجتمعية كجزء لا يتجزأ من هوية الوزارة وقيمها، عبر طرح وتنفيذ المبادرات والفعاليات التي من شأنها إحداث أثر إيجابي في المجتمع الذي ننتمي إليه.
وأوضح أن الحملة استقطبت مختلف الفئات العمرية لتنظيف الشاطئ؛ مشيدًا بالإقبال اللافت الذي شهدته من المتطوعين والداعمين؛ مما أسهم في تحقيق الأهداف.
يُذكر أنه قد شاركت في الحملة، مدير مشروع عيادات النحل المتنقلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتورة رولا عادل كتبي، ومدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة البيئة والمياه والزراعة بثينة عوض.