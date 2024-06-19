محليات

بالمرصاد.. حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 123 كجم حشيش و89 ألف قرص

استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص
بالمرصاد.. حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 123 كجم حشيش و89 ألف قرص

أحبطت الدورياتُ البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، تهريبَ "123" كيلوجرامًا من الحشيش المخدر، و"89355" قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وتمّ استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أيّ نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

حشيش
حرس الحدود

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