صورة من أمام قصر الحكم قبل 85 عامًا.. "المؤسس" يلبي مطالب الناس في صبح رمضان

وأشارت، وفق مركز التاريخ الشفوي التابع لها، إلى أن "الآن أصبحت الأعمال الخيرية من العادات الرمضانية للقيادة والشعب السعودي، ويدلّ على ذلك دخول منصة "إحسان" الموسوعة غينيس كأكبر تبرع يومي في العالم، وذلك خلال الشهر المبارك، في امتداد لنهج الملك الموحد، عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، رحمه الله".