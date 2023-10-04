43 مئوية.. الدمام والأحساء والدهناء الأعلى حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الدمام والأحساء والدهناء 43 مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة 12 مئوية.