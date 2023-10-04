43 مئوية.. الدمام والأحساء والدهناء الأعلى حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الدمام والأحساء والدهناء 43 مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة 12 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في الدمام والأحساء والدهناء 43 مئوية وكل من مكة المكرّمة وبريدة والصمان والتنهات وحفر الباطن والخرج والمجمعة 42 درجة، تليها المدينة المنوّرة والرياض 41 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 12 مئوية، تليها أبها 15 درجة، والباحة 18 درجة، ثم الطائف 19 درجة، ونجران وطريف 20 درجة، والقريات 21 مئوية.
وسجلت جدة وينبع وطريف والقريات أعلى نسبة رطوبة 95% و90%.