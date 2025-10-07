سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء.. والمجلس يصدر ثمانية قرارات

ثامنًا:

الموافقة على ترقيات وتعيين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:

ـ ترقية ضيف الله بن رمضان بن صنيدح العنزي إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمن العام.

ـ ترقية عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله التويجري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ـ تعيين صالح بن حميد بن سعيد السناني الجهني على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة المدينة المنورة.

ـ ترقية ماجد بن راكان بن ماجد العجمي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ـ ترقية مساعد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.