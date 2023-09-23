"الوثيري": كنا نحلم بإقامة كيان سياسي نموذجي.. وتحققت دولة عظيمة

قال عميد معهد الاستشارات وحلول الأعمال في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، الدكتور عواد بن علي الوثيري: كان حلمًا انتزاع الفُرقة والتشرذم، والقضاء على حالة التمزق وعدم الاستقرار، ها قد تحقَّق وطن عظيم بوحدة صفه، وجمع كلمته، ونعمة الأمن والاستقرار في أرجاء الوطن.