"الوثيري": كنا نحلم بإقامة كيان سياسي نموذجي.. وتحققت دولة عظيمة

قال عميد معهد الاستشارات وحلول الأعمال في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، الدكتور عواد بن علي الوثيري: كان حلمًا انتزاع الفُرقة والتشرذم، والقضاء على حالة التمزق وعدم الاستقرار، ها قد تحقَّق وطن عظيم بوحدة صفه، وجمع كلمته، ونعمة الأمن والاستقرار في أرجاء الوطن.
وأشار الدكتور الوثيري إلى أنه كان حلمًا إقامة كيان سياسي نموذجي مؤثر على الأصعدة كافة، وفاعل في المجتمع الدولي.. وتحقق ذلك بسواعد الرجال دولة عظيمة، تملك مفاتيح السياسة والاقتصاد والتنمية في المسرح العالمي.
وأضاف عميد معهد الاستشارات وحلول الأعمال: "كان حلمًا القضاء على الجهل والفقر والمرض، ورفع مستوى جودة حياة المواطن ورفاهيته.. وها قد تحقق لنا مشاريع نوعية عملاقة، وإنجازات حضارية، وجامعات مرموقة، واقتصاد مزدهر".
وأبان أنه "يحق لنا أن نحلم بلا سقف وبلا قيود؛ لأننا نحقق المستحيل. وكل عام والوطن شامخ وعزيز بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، وأدام على هذا الوطن أمنه واستقراره وازدهاره".