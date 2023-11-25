جهات حكومية وخاصة وغير ربحية.. جهود نوعية تساهم في إنجاح "برنامج التشجير"

جدير بالذكر أن مركز "إثراء" تكفَّل بزراعة شجرة مقابل كل 100 صفحة مقروءة ضمن "ماراثون أقرأ"، الذي تمخض عنه قراءة أكثر من نصف مليون صفحة، وزراعة أكثر من 5 آلاف شجرة متنوعة، في بادرة تهدف إلى تعزيز الاهتمام بالقراءة ودعم جهود التشجير والمشاركة المجتمعية فيها, فيما زار 30 رحَّالة درَّاجًا من جنسيات مختلفة متنزه الجموم بمنطقة مكة المكرمة على دراجاتهم الهوائية؛ حيث شاركوا في أعمال التشجير، وذلك خلال رحلتهم السياحية والدينية إلى المملكة.