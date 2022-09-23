علَم المملكة.. شاهد قصة أقدم علَم سعودي يعود لفترة الملك المؤسس في تبوك

وقال "العمراني": عندما اتخذت شرطة منطقة تبوك من قلعة تبوك مقرًا لها تمت خياطة العلم، وتم تعليقه على جدار مكتب مدير الشرطة الذي كان مكتبه بالدور الأرضي من قلعة تبوك الأثرية، وعندما زار الملك سعود رحمه الله مدينة تبوك في غرة شهر جمادى الآخرة من عام 1373هـ / الموافق 3 فبراير 1954م كان العلم حاضرًا في المسيرة التي رافقت الملك سعود من الطائرة وحتى قصر إمارة منطقة تبوك، وفي العام نفسه 1373هـ تم نقل مدير شرطة تبوك إلى منطقة أخرى، وكان العلم من ضمن المقتنيات التي احتفظ بها مدير الشرطة كنوع من الذكريات التي صاحبته في فترة عمله في مدينة تبوك.